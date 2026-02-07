元レースクイーンのグラビアモデル宇佐美なお（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。

8日の格闘技イベント「K−1 WORLD GP 2026」（東京・代々木第二体育館）を盛り上げる「K−1 GIRLS2025」の青いコスチューム姿を投稿した。

「明日はいよいよk1girls2025最後のラウンドガールとなります 本当にあっという間の1年でしたがこのメンバーに出会えて本当に幸せでした メンバー揃って最後頑張りますので応援よろしくお願いします！」と意気込みをつづり、ヒップラインからの脚線美が際立つバックショットや、仲間との写真をアップした。

さらに「今回も気になる試合ばかりであっという間に終わってしまいそうだぁぁーーー！」と続けた。

ファンやフォロワーからも「なおちゃん完璧」「かわいい」「美しい」「頑張って」などのコメントが寄せられている。

宇佐美は東京都出身。高校卒業後はバーテンダーとして勤務。20年、レースクイーンデビュー。21年には格闘技イベント「RIZIN」の「RIZINガール」としても活動。23年8月、自身初のイメージDVD「太陽の果実」を発売。24年2月にレースクイーン卒業を発表。趣味はカメラ、料理、競馬。特技はバスケットボール。168センチ。血液型A。