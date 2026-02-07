◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選（大会2日目/現地7日）

予選を棄権した近藤心音選手が思いの丈を明かしました。

公式練習で脚を負傷していた近藤選手。「予選に出られるのかという決断を最後まで決められなかった」と、ギリギリまで悩んでいたと言います。

ケガについては「左膝の前十字じん帯の損傷と内側副じん帯の損傷、半月板(の損傷)と骨挫傷」と自らの口で明かし、「本来であれば歩くことも不可能」と深刻な状態であることを告白します。

4年前の北京五輪でも直前の公式練習で大ケガに見舞われ本番の舞台に立てなかった近藤選手。2大会連続での不運に目から涙があふれます。

「本来であれば欠場という選択をすると思うが北京のことがあったので、欠場という選択を絶対に自分でしたくない、最後まで諦めない、コースは滑れないかもしれないけど、でもそこまでトライする気持ちを持ち続ける姿をどうしても最後まで見せたかった」と、最後まで競技参加を模索し公式練習に参加したことを明かしました。

「自分の中で納得できる形で終われるように選択した」と涙ながらに語った近藤選手。「最後まで諦めずにやり続け、心折れずにやりきることができた」と胸を張ると、最後は笑顔を見せました。