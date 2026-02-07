爆笑問題が７日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「タイタンライブ ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」に出演した。

２人は勢いよく登場すると、満員の会場からはこの日１番の拍手が。ステージでは、衆議院議員選挙の前日という事もあり、選挙の話題に。太田光は選挙当日に放送されるＴＢＳの選挙特番に出演予定で、同ライブの後にもリハーサルがあるという。太田は「高市（早苗）さん来てくれるかな」とつぶやくと、田中裕二は「来ねぇよ！テレ東の（選挙特番）本番も来なかったんだから！」と高市首相が同日にテレビ東京の衆院選特番に生出演しなかったことをネタにツッコんだ。さらに「お前が不適切発言とか多いからお前のためのリハーサルだよ！」と続け、会場の笑いを誘った。

イベントのエンディングで太田は「選挙も近いのにありがとうございます」とファンに感謝し、選挙特番の生出演に向けて「明日は一切ふざけずに頑張ります」と控えめに意気込んだ。

１９９６年２月から始まった同ライブは、今年で３０周年。全国２７の映画館で行われている同時生中継も本公演で１００回を数える。田中は「３０年間ありがとうございました。今後ともタイタンライブ、シネマライブよろしくお願いします」と頭を下げ、記念すべき公演を締めくくった。

ライブには、タイタン所属芸人の他、ＢＯＯＭＥＲ＆プリンプリン、パペットマペット、ラブレターズ、パックンマックン、錦鯉、ナイツ、東京０３、千原兄弟、松村邦洋（登場順）がゲストとして登場した。