「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子スロープスタイル・予選」（７日、リビーニョ・スノーパーク）

近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が予選１回目を棄権した。前回北京大会では大会直前の負傷で立てなかったが、今大会も再び直前の負傷で本番の舞台に立てなかった。直前の練習まで行い、スタート地点まで立ったが、苦渋の決断を下した。近藤は１４日の女子ビッグエアにもエントリーしているが、欠場する意向を示した。

インタビューでは「まず結論からお伝えしてしまうと、２日前の練習中の怪我の結果は、前十字と内側副靱帯（じんたい）の損傷が起きていて、骨挫傷と半月板も少し傷ついている。本来であれば歩くことも不可能なはずだった」と明かした上で、「治療を受けてトレーニングも最後まで取り組むことができた。私としては北京と同じではない。すぐに事実を受けれて次に取り組むことができた心の強さもそうですし、今、膝の内部で起こっていることを理解した上で、最後までこの場にいたいという気持ちが消えなかった。この場にいずに逃げることもできたと思うんですけど、ちゃんと皆さんにお伝えする場がこの場にあるんだったら、最後まで自分の言葉で表に出るべきだと思った。すごい自分は強いなと思います」と、涙を流しながらも胸を張った。ビッグエアのついても「今の膝の状況ではこれ以上無理はしてはいけない」と欠場の意向を明かした。

不安があった。５日の公式練習中に転倒し、救急車で搬送された。津田健太朗コーチによると、左膝に痛みを訴えたといい「多分問題ないとは思うが（医者に）チェックしてもらう」と話していた。津田コーチによると、ジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒したという。

近藤は前回の北京五輪で練習中に右膝を負傷し、２種目とも欠場していた。幼い頃からフリースタイルスキーの第一人者と言われた父を師として競技に取り組んだ。北京五輪の無念を晴らすべく、この大舞台にたどり着いていた。

◆近藤心音（こんどう・ここね）２００３年０２月１９日生まれ、長野県白馬村出身。今季Ｗ杯は７位が最高。オリエンタルバイオ所属。