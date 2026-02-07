声優の平野綾が７日、都内で劇場版「涼宮ハルヒの消失」（武本康弘監督、２０１０年公開）リバイバル公開記念舞台あいさつに共演の杉田智和、小野智和らとともに登壇した。

２００６年のＴＶアニメ放送開始から２０周年を迎える「涼宮ハルヒ」シリーズ。御礼プロジェクトの一つとして、２週間限定で同作のリバイバル上映が行われる。公開から１５年以上たった今のお気に入りシーンを聞かれた平野は、きょん（杉田）が寝袋に入っているハルヒ（平野）の髪や唇に触れるシーンを挙げ、「撮ってる時は、自分の中で不安があったりした。自分はここにいて良いんだって思わせてくれたシーンだった」と理由を明かした。

小野は今作について、「ここに来る前にもう一回見返してきたんですけど、色あせないですね。これが１６年前の作品かと。最新のアニメ、それ以上に緻密（ちみつ）で、美しくて、面白い。本当に贅沢な時間を過ごせる傑作だなと思いました」と改めて絶賛。平野も「こうして作品が２０年を迎えられるのも皆さんの応援あってだと思う。本当に感謝しています」と感謝し、「２０周年を大いに盛り上げるためにお力を貸してください！」と呼び掛けた。