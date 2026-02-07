上白石萌歌×生田斗真『パン恋』後半ゲスト一挙解禁 吉田晴登、谷原七音、みなみかわ、森田甘路
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の追加キャストが、7日放送の第5話終了後に解禁された。吉田晴登、谷原七音、みなみかわ、森田甘路が出演する。
【場面写真】毒舌カリスマモデル･灰沢アリア（シシド・カフカ）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
今回、公開されたキャストは、注目の若手俳優・吉田、谷原、バラエティで引っ張りだこの芸人・みなみかわ、味のある個性派俳優・森田。吉田と谷原は第7話、みなみかわは第8話、森田は第9話に登場する。
物語は、いよいよ後半に突入。司への思いに揺れる一葉と、人間の恋愛に疎すぎる司の恋の行方は。魅力あふれる4人のキャスト陣がそれぞれ、どのような役柄で一葉＆司と関わっていくのかは、後日発表される。
