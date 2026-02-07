ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が６日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は、ＴＲＦ・ＤＪ ＫＯＯ、歌手・鈴木亜美、女優・大友花恋をゲストに迎えて東京・麻布十番を散策した。

有田がＫＯＯに「何だったら芸人ですからね。元は芸人ですもんね？」と話すと、ＫＯＯは「『笑ってる場合ですよ！』（フジテレビ系）とか」笑顔。１０代の頃はバラエティー番組でＤＪ漫談をしていたことを振り返り、大友を驚かせた。

有田は「僕らはＴＲＦでロン毛でワーってやってる人がＫＯＯさんだから。お笑いと（印象が）通じなかったんですよ」と話していた。

ＴＲＦは、１９９３年のデビューと同時に大ヒット曲を連発。「ＣＲＡＺＹ ＧＯＮＮＡ ＣＲＡＺＹ」「ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ」「Ｂｏｙ Ｍｅｅｔｓ Ｇｉｒｌ」などミリオンセールスを数々記録。音楽プロデューサー・小室哲哉が手がけた「小室ファミリー」の先駆け的な存在として大ブレークした。ＫＯＯはＴＲＦのＤＪ兼リーダーとして平成のダンスミュージックをメジャーへと押し上げた象徴的な存在となった。