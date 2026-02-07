雪がちらつく中、街頭で有権者に訴える候補者＝７日午後、横浜市内（画像の一部を修整しています）

第５１回衆院選は８日、投開票される。物価高対策や安全保障などを争点に、高市政権への信任を問う選挙。神奈川県内の２０選挙区に立候補した７０人は選挙戦最終日の７日、雪が舞う街頭などで最後の訴えに声をからした。９日未明にも大勢が判明する見通しだ。

県内小選挙区の選挙戦は、与党が過半数を奪還できるか、野党が勢力を維持して阻止できるかが焦点。７０人の内訳は自民党２０人、日本維新の会６人、中道改革連合１６人、国民民主党６人、共産党９人、れいわ新選組１人、参政党１０人、社民党１人、無所属１人。

神奈川新聞社が共同通信社の電話調査に取材を加味した終盤情勢分析では、自民が３分の２の議席確保を視野に入れる。「高市人気」を追い風に、政権を奪還した２０１２年の衆院選に迫る勢いだ。

ただ、少なくとも６選挙区は中道と接戦を繰り広げており、予断を許さない状況が続いている。投票先を決めていない有権者も多く、投票率や無党派層の動向などが勝敗の行方を左右しそうだ。

８日の投票は県内１６５０カ所の投票所で午前７時に始まり、午後８時に締め切られる。開票作業は県内５８カ所で午後８時半から同１０時までに順次始まる。

県内の有権者数（１月２６日現在）は７７０万９４３３人（男３８１万２３５４人、女３８９万７０