「名前がかっこいい」と思う広島県の市ランキング！ 2位「尾道市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が息づいています。なかでも、響きや字面の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、耳にするだけで印象に残る存在です。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、名前がかっこいい市に関するアンケートを実施しました。その中から、広島県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「瀬戸内海に面した坂の街としての情緒があり、音の響きが美しいから」（50代男性／広島県）、「響きが柔らかくて、独特な雰囲気がありかっこいいと感じたから」（30代男性／富山県）、「尾道という音が落ち着いた感じ。坂道や路地など独特な風景が名前とよく合っているから」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「呉港市でも良いのに、漢字一文字の市にしたのがかっこ良いと思うから」（50代男性／新潟県）、「漢字1文字の市でありつつも名前の存在感が強く、かっこいいと思ったため」（20代男性／東京都）、「漢字一文字なのでかっこいい、あと造船のイメージもあいまってかっこいいイメージです」（40代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：尾道市／62票広島県南東部に位置する尾道市は、海と山が迫る地形と、古い寺社や坂道が織りなすノスタルジックな風景が魅力です。「尾」は末端や最後を、「道」は道を意味し、風情ある街並みから連想されるどこか物語性を感じさせる響きが、「かっこいい」という印象に繋がったのかもしれません。映画の舞台としても知られ、文学的な響きが票を集めました。
1位：呉市／92票広島県西部に位置する呉市は、旧海軍の軍港として栄え、「戦艦大和」を建造した歴史を持つ街です。漢字一文字の力強い印象と、その背景にある重厚な歴史が「かっこいい」というイメージを強く喚起したと考えられます。また、映画やアニメなどの舞台としても有名であり、そのイメージが名前のかっこよさに結びついて多くの支持を集めました。
