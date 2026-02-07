「ダメなら押しかける」24歳の高市早苗、コネなしで米大統領候補へ直談判。運命を変えた一通の返事
まだ政治家でもなかった20代の高市早苗は、ある日、一人のアメリカ女性議員に手紙を書いた。返事が来る保証はない。それでも彼女は動いた。つてを求めて永田町の議員会館を端から端まで訪ね歩き、自ら道を切り拓こうとしたのだ。
「世界の大きな変化を、自分の目で見たい」--その強烈な意識が、人生の針路を決定づけた瞬間だった。
のちにワシントンへとつながる、若き日の熱き「直談判」の記録を、『高市早苗 愛国とロック』（飛鳥新社）より一部抜粋して紹介しよう。
このころ、松下幸之助は松下政経塾に足を運び、1990年代に起こる変化について、主に次の3つを語っていた。
1. 繁栄がアジアに移るから、アメリカ一国だけ見ていてはいけない。
2. 世界の枠組みが変わる。
3. 1990年代以降、日本経済は長期の不況に陥る。
当時はアジアの金融危機が日本に影響することなど考えられなかった。企業はまだそれほどアジアに進出していなかった。ベルリンの壁の崩壊、ソ連の崩壊など、誰も夢にも思っていない時期に、そのようなことを言った。
日本の景気は絶好調だった。高市は松下が何を言っているのかほとんどわからなかったが、のちにどれも現実になった。
松下は経営の視点から景気変動の波を読んできた人だ。本当に1990年代にそのような大きな変化が起こるのであれば、国の根幹、仕組み、安全保障政策、国連対策などの課題も次々と起きる。
その変化を近くで見てみたい。高市は、その夜、企業で働くよりも、国会議員として難問に立ち向かいたいと決意した。
昭和33年1月8日、東京都八王子市で生まれた山田は、京都大学法学部を卒業後、昭和56年に松下政経塾に2期生として入塾。
山田と高市は松下政経塾の先輩後輩の間柄。40年近い付き合いになる。昭和60年7月、松下政経塾を卒塾した山田は東京都議会議員選挙に挑戦。選挙区は杉並区だった。
昭和59年4月に松下政経塾に入塾した高市は、この時2年生。山田より3期下であった。すでに政治家志望だったので、先輩である山田の選挙を手伝った。
新自由クラブ公認の山田が出馬した都議会議員選挙は、松下政経塾の塾生たちにとっての実質的なデビュー戦だった。
小野晋也が愛媛県会議員選挙で当選していたが、彼は現職県議の後継者として地盤を引き継いでの選挙戦。裸一貫で塾生が挑戦するケースは山田が初めてだった。
「当時の松下政経塾はまったく知名度はありません。私の最初の都議選が政経塾にとって最初の本格選挙だったので、塾生たちが研修として手伝ってくれた。高市さんもそのなかにいました。彼女は活発だったので印象に強く残っています。関西弁で、リーダーシップもありました」
そう振り返る山田の選挙でも高市は活躍した。
「まず名前を売らないといけません。目立つために上はラグビージャージで、下はラグビーパンツ。スパイクまで履き、ラグビーの試合のような格好で選挙をやっていました。高市さんも同じ服装でビラを配ってくれましたよ」
昭和62年には、松下政経塾1期生の野田佳彦が千葉県議選に初出馬した。高市は半年ほど野田のところに住み込みで手伝った。
「金権千葉の政治風土を変えよう」
野田は、毎日、朝夕駅前で訴えた。朝の駅頭活動は今も続けている。高市も毎朝駅前でビラを配り、戸別に訪問し、了解をもらった家の塀に野田のポスターを貼った。野田は、下馬評を覆し、当選することができた。
頑固な野田は牛にたとえられ“牛男”と呼ばれていた。
その画面に1人の女性が大写しになった。美しい。ファッショナブルで、話す姿も堂々としている。
その女性がアメリカ、コロラド州選出の民主党の下院議員であり、史上初の女性大統領候補でもあるパトリシア・シュローダーだった。
女であることを大切にして、女であることに甘えることなく、仕事を進めていく素敵な女性。それが高市の受けた最初の印象だった。
ただし、政策は高市と正反対。軍事委員会の大物で、日本叩きもしていた。
「この人のそばに行きたい」
すぐに高市は辞書を片手に、稚拙（ちせつ）な文章ながら英文で手紙を書いた。
「日本は女性の政界への進出は遅れています。あなたのような人の出現が待たれています。あなたのリーダーシップをそばで学びたい。私は現在、マツシタ・スクール・オブ・ガバメント・アンド・マネジメントの学生です。
日本のポリティカル・エキスパートを育てようとしている初めての試みの学校で、私は政治関係の仕事をしたいと思っています。きっとあなたの助けになるはずです」
本気で書いて、履歴書を同封しポストに投函した。
当時のアメリカ大統領は共和党のロナルド・レーガン。
「どなたかアメリカの民主党に知り合いはいませんか！」
議員会館のドアを片っ端から叩いてまわった。
想像してみてほしい。まだ政治家でもない20代の女性が議員会館を訪れ、自分の個人的な頼みのために一室ずつ訪ねる。めざましい行動力とエネルギーだ。このあたりは松下電機の訪問販売で鍛えられたマインドなのかもしれない。
しかし、成果はない。超国際派と言われている代議士の事務所にも断られた。高市は諦めきれず、国際派のイメージにはほど遠い国粋派の代議士に相談した。
ところが、その議員は驚きながらも自民党国際局に問い合わせてくれた。そして、来日中の民主党顧問弁護士のミスター・ハンターヘイルを訪ねることを勧められる。
さっそく高市はハンターヘイルにアポイントメントをとった。運の良いことに、ハンターヘイルはパット・シュローダーの夫、ジム・シュローダーとハーバード・ロースクールの同級生だった。
ハンターヘイルは高市のたどたどしい英語を辛抱強く聞き、アメリカにテレックスを入れてくれた。こういう時の高市は執拗だ。もう一度自筆の手紙をパット・シュローダーのワシントンと地元コロラドのオフィスにファックスで送信する。
これでだめなら直接アメリカへ押しかけるしかない。さらに考え、アメリカ大使館の知り合いに電話で交渉した。
その電話口で次のように言われた。
「サナエ、CNNを見てごらん。今パット・シュローダーが泣いている。経済的な理由で大統領候補を降りたんだ。4年後の大統領選を戦うと言っている」
あわててテレビのスイッチを入れると、パットが夫にもたれかかって泣きながら大統領選撤退会見をしている。確かに大統領選への出馬は諦めたらしい。しかし、高市は大統領候補のパットにだけ興味があったわけではない。彼女自身に魅かれていた。
「あなたの悔しさは理解できます。でも、4年後の選挙があります。その選挙に向けて、私はあなたの力になれるはず。あなたが大統領選を降りた今も、私は変わらずあなたを尊敬しています。どうか、おそばで働かせてください」
長い高額の電報だ。
翌日、パットからファックスが届く。
「お手紙ありがとう。待っているわ」
その1週間後、高市はワシントン行きのエコノミークラスに搭乗していた。
この記事の執筆者：大下 英治 プロフィール
1944年、広島県生まれ。1968年、広島大学文学部卒。『週刊文春』記者を経て、作家として政界財界から芸能、犯罪まで幅広いジャンルで活動。著書に『十三人のユダ 三越・男たちの野望と崩壊』（新潮文庫）、『実録 田中角栄と鉄の軍団』シリーズ（講談社+α文庫）、『昭和闇の支配者列伝』シリーズ（朝日文庫）など500冊以上にのぼる。近著に『ハマの帝王―横浜をつくった男 藤木幸夫』（さくら舎）、『安倍晋三・昭恵 35年の春夏秋冬』（飛鳥新社）などがある。(文:大下 英治)
