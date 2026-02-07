無理なく快適に冬を乗り切る！ プロ厳選「冬の光熱費節約術」5選
本格的な冬を迎え、気になるのが暖房費の高騰です。電気代やガス代を気にしながら我慢して過ごすのは避けたいもの。
今回はエアコンの設定温度を上げずに暖かさをキープし、光熱費のムダをなくすための、特に効果のある節約テクニックを5つ厳選しました。無理なく快適に冬を乗り切るための具体的な方法をご紹介します。
ホームセンターや100円ショップの「断熱シート」を窓に貼ることで、窓と部屋の間に空気の層を作ることができます（ガラスの種類によっては使用できない場合があるので、購入するときは確認が必要です）。
さらに、床まで届く「厚手の長めのカーテン」は冷気を遮断する大きな役割を果たします。日中は日光を最大限取り入れて太陽熱で部屋を温め、日が沈んだらすぐにカーテンを閉める習慣をつけましょう。これにより冷気の侵入を防ぎ、熱を逃がさずキープできます。
エアコンの設定温度を上げる前に、サーキュレーターや扇風機を使い、天井に向けて上向きに風を送りましょう。
これにより、天井の暖かい空気が下りて、足元まで暖かく感じられるようになります。また、エアコンの風向きは温風が床に届くよう「下向き」に設定するのが効率的です。
洗濯物の部屋干しなどで加湿できると、エアコンの設定温度を1〜2度下げても快適に過ごせるようになるため、暖房費の節約に直結します。喉や肌の乾燥対策にもなるため、積極的に活用しましょう。
メインの暖房器具であるエアコンに頼り切るのではなく、電気代が安い補助暖房器具を効果的に組み合わせることで、部屋全体を温める時間を短縮し、電気代を抑えられます。
電気毛布・電気ひざ掛けなどで、消費電力が低いものを選び併用します。製品により差がありますが、1時間当たりの電気代が約1〜2円のものが理想です。
体温が逃げやすい箇所を直接温めるため、エアコンの設定温度を下げても暖かく感じられます。特にデスクワークやソファでくつろぐ際におすすめです。
こたつやホットカーペットには断熱シートを併用するのがおすすめです。これらの床暖房器具を使う際は、下に断熱マットやアルミシート、ダンボールなどを敷くことで、床からの冷気を防ぎ、熱が床下に逃げるのを防いでくれます。
例えば、煮込み料理やゆで料理は、沸騰したらすぐに火を止め、ふたをしたまま保温性の高い鍋に入れておけば、余熱で火が通ります。
また、カレーやシチューなど時間のかかる料理には、圧力鍋や保温調理器を活用することで、調理時間を大幅に短縮し、使用するエネルギーを節約できます。
電子レンジを使う際は、加熱時間を最短にするため、食材を小さくカットしたり、ラップをかけたりして工夫しましょう。
ご紹介した節約術は、どれも少しの意識と工夫で始められるものばかりです。窓の断熱や空気の循環は、一度仕組みを作ってしまえば、毎年継続して大きな節約効果をもたらしてくれます。
無理に我慢するのではなく、高効率な使い方を取り入れることが、賢く快適に冬を乗り切る秘けつです。できることから1つずつ実践して、家計に優しい冬の暮らしを実現しましょう。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
