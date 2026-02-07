昨夏の加入から約７か月。古巣戦で横浜FCデビューの盥称鎹が存在感。今後のチームを牽引する活躍に期待だ
横浜FCは２月７日、J２・J３百年構想リーグEAST-Aの第１節で、モンテディオ山形とニッパツ三ツ沢球技場で対戦し、１−２で敗れた。
試合には負けてしまったが、「安心ではないですけど、良かったなって気持ちです」と安堵した表情で語ったのは、横浜FCの郄江麗央だ。
それもそのはずである。昨年７月、J１残留を目ざす横浜FCの補強の目玉のひとりとして、J２の山形から加入した郄江だったが、直後にコンディション不良に見舞われて長期離脱。結局、横浜FCでは公式戦に出場できず、チームもJ２降格となってしまったからだ。
山形との開幕戦にスタメン出場した郄江は、昨季の悔しさを晴らすかのようにピッチで躍動。チームは開始８分までに２失点を喫し、追いかける展開だったが、正確なロングフィードやスルーパスでチャンスを演出した。また、ビルドアップ時は最終ラインまで落ちたり、サイドに開いてスペースを作るなど、的確な状況判断も光った。
横浜FCでのデビュー戦の相手が、古巣だったこともあるのだろうか。「相手が山形だったので、特別な試合になりました」と振り返った27歳のボランチは、ニッパツのピッチに立てた喜びに加え、かつてのチームメイトたちと対戦できる喜びを噛み締めているようにも映った。
自身の出来について、郄江は「まだまだ精度を上げていかないといけないですし、他の部分でも改善点はあるので」と語ったが、コンディションの良さが窺えた。今後のチームを牽引する活躍に期待したい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ選手名鑑で集計！
試合には負けてしまったが、「安心ではないですけど、良かったなって気持ちです」と安堵した表情で語ったのは、横浜FCの郄江麗央だ。
それもそのはずである。昨年７月、J１残留を目ざす横浜FCの補強の目玉のひとりとして、J２の山形から加入した郄江だったが、直後にコンディション不良に見舞われて長期離脱。結局、横浜FCでは公式戦に出場できず、チームもJ２降格となってしまったからだ。
山形との開幕戦にスタメン出場した郄江は、昨季の悔しさを晴らすかのようにピッチで躍動。チームは開始８分までに２失点を喫し、追いかける展開だったが、正確なロングフィードやスルーパスでチャンスを演出した。また、ビルドアップ時は最終ラインまで落ちたり、サイドに開いてスペースを作るなど、的確な状況判断も光った。
自身の出来について、郄江は「まだまだ精度を上げていかないといけないですし、他の部分でも改善点はあるので」と語ったが、コンディションの良さが窺えた。今後のチームを牽引する活躍に期待したい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ選手名鑑で集計！