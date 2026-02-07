【速報】滋賀県内の介護施設で発生の「ノロウイルス」の集団食中毒 死者が2人に増 「いなり寿司」など食べた83人が下痢や嘔吐など発症 請負調理業者に営業停止処分
滋賀県内５カ所の介護施設で、昼食でいなり寿司やホウレン草の和え物などを食べた４０代〜１００歳代の男女に、嘔吐や下痢などの症状が確認された「ノロウイルス」の集団食中毒。
県は２月７日、発症者は計８３人に、死者は計２人に増えたと発表しました。
■８３人に症状８人が入院、２人死亡
２月５日（木）、滋賀県の草津保健所に対し、草津市南山田町の特別養護老人ホーム「えんゆうの郷」から「複数人の入所者に、前日から嘔吐や下痢などの症状が出ている。厨房で調理された食事は、系列の４か所の介護施設（草津市・守山市）にも提供していて、それらの施設でも複数人が同様の症状を見せている」と連絡がありました。
県は２月６日（金）の発表時点で、これら計５か所の介護施設で、２月３日（火）に昼食を食べた利用者（入所者・通所者）や職員のうち少なくとも６５人が、嘔吐や下痢などの症状を示したことが確認され、５人が入院し、１人が死亡したと発表していました。
そして７日（土）夜、県は最新の発症者数などを発表。
▽発症者は計８３人（４６歳〜１０３歳） ▽入院者は計８人 ▽死者は計２人になったということです。
発症者８３人の内訳は、▽利用者（入所者・通所者）７８人 ▽施設の職員５人。
亡くなった２人は施設の入所者で、▽１人は遺族の意向で年齢や性別は非公表 ▽１人は８０代の男性だということです。
■昼食は「いなり寿司」「昆布まき」「昆布豆」「ホウレン草の和え物」「赤だし」
昼食のメニューは、▽助六寿司（いなり寿司・昆布まき） ▽昆布豆 ▽ホウレン草の和え物 ▽赤だしで、介護施設のスタッフが検食は行っていたということです。
草津保健所は、「えんゆうの郷」の厨房で調理を請け負っていた「東住吉マルタマフーズ」（大阪市東住吉区）に、２月６日〜９日の４日間、「えんゆうの郷」での調理を禁じる「営業停止処分」を下しています。