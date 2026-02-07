"雪のピーク"2月8日昼頃から

静岡県御殿場市では2月7日午後4時に11センチの雪が積もり、予想以上の雪が降りました。7日午後9時現在、県内全域で雪は止んでいますが、8日昼頃からが今回の雪のピークとなり、強い寒気のもと強風を伴いながら降るため、視界が悪くなる可能性があります。

【写真】2月7日 御殿場市の雪

今回の強烈寒気は、ただ冷たい空気が流れ込むだけでなく、風と風がぶつかり雪雲が発生して発達しやすくなります。このため平野部でも雪が降りやすいでしょう。

では静岡県ではどのくらいの雪の予想なのか。7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降雪量です。

▼中部の山地 5センチ

▼西部の山地 1センチ

▼東部・伊豆の山地 15センチ

▼東部・伊豆の平地 ３センチ

"横なぐりの雪"となる可能性も

普段雪の降らない土地でも急に雪の降り方が強まる可能性があります。一時的に横なぐりの雪となることも予想されます。その場合、運転中に視界不良となる可能性がありますので、2月8日は天気予報や外の様子を確認して、外出の際は無理のない行動を心がけてください。

天候の影響を考えると、投票は午前中がおすすめです。東部の山地を中心にこれまでにも雪が積もっている中で、さらに雪が積もる予想です。歩道と車道の境界が見えにくくなりそうです。また、今回の雪は積もりやすく溶けづらいため、2月9日の朝にかけても路面凍結にはご注意ください。

【気象予報士 久留嶋 怜】