¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ÈÅÄÃæÍµÆó¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£É£Ô£Á£Î¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£³£°¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Á¥¿¥¤¥¿¥ó¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥Ö¤â£±£°£°²óµÇ°¡ª¡Á¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤ÎÂ¾¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡¢¶Ó¸ñ¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¢Åìµþ£°£³¡¢Àé¸¶·»Äï¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Ê¤É¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÏÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â»þ»ö¥Í¥¿¤¬ßÚÎö¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡¢Íâ£¸Æü¤Ë£Ô£Â£Ó¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Öº£Æü¤â¤³¤Î¸å¡¢£Ô£Â£Ó¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¹â»Ô¤µ¤óÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅÄÃæ¤Ë¡ÖÍè¤Í¤¨¤è¡ª¡¡¤ªÁ°¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤À¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·ÅÞ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬Ë½ÁöÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£ºØÆ£¡ÊÅ´É×¶¦Æ±¡ËÂåÉ½¤¬¸«¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ò¥ä¥ê¡£
¡¡²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤È¸¶¸ý°ìÇî»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¤Ï²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡ÖË½ÁöÂ²¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ü¥ä¤¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï°ìÀÚ¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£