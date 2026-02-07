¡Úµð¿Í¡Û»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç·±¼¨¡¡¿·²ÃÆþ¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¤ÎÉ¾²Á
¡¡µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£·Æü¤ËµÜºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¡¢·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¾¡Íø¤È°éÀ®¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡¢¤ÈÀë¸À¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬²£°ìÀþ¡¢Á´°÷¤¬Åù¤·¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´°÷¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ø¶¯¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò²¶¤¬¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¡¢Æü¡¹Á°¿Ê¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ¨¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤·¤Ö¤È¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»î¹ç¤Ï¾ï¤Ë»æ°ì½Å¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»æ°ì½Å¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢É¬¤ºÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï³ÚÅ·¤«¤é£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¤ÎÅêµå¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÆ®»Ö¤ò¤à¤¤À¤·¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡Ö¡Ø¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£