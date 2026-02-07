お笑いタレントの小島よしお（45）が7日、X（旧ツイッター）を更新。野外ステージに向けてパンツ1枚で耐える姿に応援の声が続々と寄せられた。

各地で真冬の寒さとなり、都内でも雪の予報が出ている7日、小島は、東京都立川市の国営昭和記念公園で開催のイベント「Woody Wonder World」に出演した。ステージ前に「これから野外ステージ」とXを更新。野外に設置された楽屋で、パンツ1枚の自身が身を縮める写真を公開した。当該ポストに対して、「さすがに心配です！」「寒さに負けず頑張ってください！」「終わったらしっかり温まってください！」と応援の声が続出した。

その後、イベントを無事終えた小島は、「Woody Wonder World〜山しごと体感フェスティバル〜で山の事をピーヤたちとお勉強して最後はみんなでおっぱっぴー！」と再びXを更新し、多くのファンから「寒い中、お疲れ様でした」「寒いのに流石プロ」と労われた。なお、「Woody Wonder World」は翌8日も開催予定だが、降雪の影響により全てのコンテンツを中止することを発表した。