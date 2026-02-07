お笑いコンビ、錦鯉が7日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「タイタンライブ 30周年記念公演」に出演した。

2人で登場してボケの長谷川雅紀（54）が「こんにちは〜」と両手を突き出してポーズを決めると、ツッコミの渡辺隆（47）は「もう1つ、仕事が残っています」とためてから頭をピシャリ。大爆笑が起こると「人の頭をたたいたのを見て笑っちゃいけない」と観客をたしなめた。

長谷川が「ペットを飼いたい。できればマンモス」と言うと、渡辺が「無理だよ」。長谷川が「高いか」と残念がると、渡辺は「いねえから」。長谷川が「犬好きだから、犬を飼おう。トミーズ健（犬）」と言うと、渡辺は「雅もついてくるぞ」。長谷川が「じゃあ、研（犬）ナオコ」と言うと、渡辺は「犬（ケン）の位置を違えないでくれ。志村けん（犬）とか…」とツッコんだ。

長谷川が「名前を付けた方がいいよね。雅紀（犬）にしよう」。渡辺は「じゃあ、雅紀（人）って呼ばなきゃ」。長谷川が「犬のウンチは持って帰らなきゃいけないけど、俺のウンチはどうしよう」と困惑すると、渡辺から「家でしろ」とツッコまれた。長谷川は「え〜、犬と一緒にウンチしたいから飼いたいのに」とボケて、爆笑を誘った。