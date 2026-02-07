King & Prince「Shake Hands」のスタジオライブ映像公開！バンドスタイルでパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & PrinceのYouTubeチャンネルにて、スタジオライブ映像「King & Prince『Shake Hands』 in Quiet Session Club vol.1」が公開された。

■「Quiet Session Club」ならではのアレンジで披露

「Shake Hands」は、2024年5月発売のシングル作品「halfmoon / moooove!!」に収録されている楽曲で、今回公開されたのは、バンド形式のスタジオライブ企画「Quiet Session Club vol.1」バージョン。

Quiet Session Clubとは、2025年8月にリリースしたシングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」のDVD特典映像として誕生したバンド形式のスタジオライブ企画で、今年1月には、「Theater」のスタジオライブ映像「『Theater』 in Quiet Session Club」がYouTubeで公開され、「ラフな歌い方とリズムがかっこいい…」「ふたりの声の相性の良さをよりクリアに浴びられて楽しい！」などと話題になっていた。

その「Theater」に続いて、「Shake Hands」の「Quiet Session Club vol.1」バージョンが公開された。2025年10月にNHKで放送された『Venue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL』でも「Shake Hands」の「Quiet Session Club vol.」バージョンを披露し、多幸感あふれるパフォーマンスでSNS上で大きな反響を呼んでいたが、このたびDVD特典映像に収録されていたオリジナル映像がYouTubeでも楽しめるようになった。

なお、3月25日に発売される最新シングル「Waltz for Lily」（永瀬廉W主演映画『鬼の花嫁』主題歌）には、「Quiet Session Club vol.2」として、新しく3曲分のライブパフォーマンスが収録される。生バンド形式だったvol.1からさらにパワーアップし、今回は生バンドにコーラスを加えた「Quiet Session Club」ならではのアレンジで「One Sided Love」「泡の影」「Sing Your Melody」が披露される。こちらでは、特別な空間で生まれるセッションでKing & Princeの楽曲をじっくりと味わえる。ファンは楽しみに待とう。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

