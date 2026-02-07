『DOWNTOWN＋』お笑い帝国大学ゲストにさまぁ〜ず
きょう7日に行われた「DOWNTOWN＋」生配信内で、21日午後8時から行われる生配信「お笑い帝国大学（OIU）」のゲストに、さまぁ〜ずが出演することが発表された。
【写真】「まっちゃんお帰り！」観客の声援に応えた松本人志＜生配信の様子＞
公式サイトでは「お笑い帝国大学」について「笑いの頂点へ！ここは才能が爆発する場所、お笑い帝国大学(通称：OIU)。定期的に開催される『入学試験』(大喜利大会)では、松本人志による各試験の優秀回答や珍回答の講評を配信！全国から集う猛者たちと大喜利でしのぎを削り、己のセンスを磨きあげ、「入学」を目指しましょう」と紹介されている。
「DOWNTOWN＋」公式Xでは、この日「生配信はじまりました!!セットもリニューアルしております」などと伝えられていた。
【写真】「まっちゃんお帰り！」観客の声援に応えた松本人志＜生配信の様子＞
公式サイトでは「お笑い帝国大学」について「笑いの頂点へ！ここは才能が爆発する場所、お笑い帝国大学(通称：OIU)。定期的に開催される『入学試験』(大喜利大会)では、松本人志による各試験の優秀回答や珍回答の講評を配信！全国から集う猛者たちと大喜利でしのぎを削り、己のセンスを磨きあげ、「入学」を目指しましょう」と紹介されている。
「DOWNTOWN＋」公式Xでは、この日「生配信はじまりました!!セットもリニューアルしております」などと伝えられていた。