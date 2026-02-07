7人組アイドルグループ、FRUITS ZIPPERがスマートフォン「Google Pixel 10シリーズ」のKDDIの新CMに1月30日から出演している。出演を記念し、このほど7人のインタビューも公開された。

新生活の始まる春へ向け、学生や社会人へのアドバイスとエールを聞かれると、鎮西寿々歌（27）は「失敗しちゃったなーっていう時とかは私たちがいつも掲げている『NEW KAWAII』という魔法の言葉があるので、自分を『NEW KAWAII』と慰めて、自分を肯定して、いろんなことに怖がらずチャレンジしてほしいなと思います」と話した。続けて「今日頑張れないという時は私たちの楽曲だったりライブパフォーマンスとかそういう私たちからのエナジー、パワーを受け取ってもらえればいいなと思っているので皆さん新生活頑張ってください！」と話した。

新たに搭載されたGeminiに関連し、学生の頃にほしかった機能について聞かれた松本かれん（23）は「国語で使いたいなと思いました。本当に作文が苦手だったので。どんな風に書いたらいいか手伝ってもらいたいなと思いました」。月足は「意外。よく小説とか読んでいるから、得意だと思ってた」と語り、松本は「確かに。でも作文書くのはすごい嫌いでした」と振り返っていた。

同じくGeminiの最新画像生成機能について、鎮西は「学生時代に結構な登山、富士山とかまではいかないですが、近くの地元の山をみんなで登るという行事があって」と明かし「すごくハードだったんですけど、その頂上にたどり着いた時に本当に素晴らしい景色が広がっていて、もちろんその時も写真撮ってきれいだったんですけどみんなでこうやって頂上で撮った時の写真とかが漫画タッチになったりしていたら絶対かわいかったなとか。空をデコレーションとかしてくれたりしたらまたもっとハッピーな思い出になってたなと思って当時の自分にあげたいですね」と振り返った。

早瀬ノエル（22）は「今からでも遅くないんじゃない？」と問いかけ、鎮西は「確かに！じゃあみんな一緒に山登りしてくれる？」と呼びかけると、松本は「…この（撮影の）セットで山を作って」と応じ、鎮西は「木で山を作ってもらいます」と撃沈気味に話していた。

新CMは、AIカメラなどを駆使した「新生活あるあるシアター」の「大学生」篇、「社会人」篇のほか、メンバーの松本かれんと月足天音の“あまれん”コンビによる、「あまれん親子のスマホおねだりシアター」の3本。「大学生」篇では、難しい大学の講義に苦しむ松本を、鎮西寿々歌がGoogle Pixelを手に黒板を撮影し、難しい題材の内容をわかりやすい画像に変換して救う。このほか、au Starlink Directで圏外エリアでも通信ができるサービスも披露する。

「社会人」篇では写真が盛れなくて悩む仲川瑠夏を、櫻井優衣がGoogle Pixelのポートレートモードで撮影。きれいに写り、真中まなさんが「しごできに見える〜！」と感心する様子などを届けるほか、混雑時でも快適にインターネットがつながるau 5G Fast Laneを活用する模様なども紹介する。

「あまれん親子のスマホおねだりシアター」では松本と月足が親子役で登場。「ままー！スマホ買って〜！」とおねだりする松本に対し、「だーめっ！」と月足が一蹴。負けじと松本は「Pixelならバッテリーもカメラもすごいし！」と食い下がり「しかも〜auなら〜」と月足に耳打ち。月足は「そげんおトクと！？」と、思わず慣れ親しんだ博多弁でリアクションを見せる。

新CMはau公式YouTubeチャンネルで見ることができる。2月6日から3月末までは全国のauショップで「Google Pixel 10シリーズ」のGeminiでアプリの画像生成機能を体験するとFRUITS ZIPPERの限定オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンも実施する（※なくなり次第終了）。