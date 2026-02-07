ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪で連日注目されているスピードスケート金メダリスト・高木菜那さんが7日に届けた“お知らせ”が反響を呼んでいる。

高木さんはすでに現地入り。連日SNSを通じて滞在中の様子を発信し、五輪の盛り上がりに一役買っている。また、最近は宿泊するホテルの洗面所が、シャワーブースとトイレが同じスペースにあることから「これはどうやってシャワーを浴びたら 床が水浸しにならずに済むのか…オリンピックの課題が また一つできてしまった…」と困惑したことをユーモラスに発信し、話題を呼んだばかり。

そんな中、7日にインスタグラムを更新した高木さんはひとつのお知らせを発信した。

「本日2月7日から初の書籍『7回転んでも8回起きる』が発売開始されました！」

高木さんは「やっと皆さんに届けられると思うとなんかワクワクしちゃいます」と興奮を抑えきれない様子。著書には高木さんの母、教育学博士の小塩靖崇氏、アーティストの北村匠海とさまざまなテーマでの対談が収録されているという。

「この本を読んでから、オリンピックを観ていただけるとアスリートがどれだけオリンピックに懸けてきているのか。この一瞬の為に、4年間どんな想いで戦ってきているのか。など少し身近に感じながら応援していただけるかなと思います」

この投稿には「超いいね」「エエエエ買いたいなあ」「いま読んでますよ」「Amazonで注文しました。月曜日に届きます」「必ず買います」などの声が寄せられ、高い注目度がうかがえた。



（THE ANSWER編集部）