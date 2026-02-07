【ミラノ（イタリア）７日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。６日の開会式では旗手を務めた森重航（オカモトグループ）は午前１０時３０分頃から調整。１１日の男子１０００メートルへ、スピードを出して動きを確認するなど、状態を確認した。「いい練習ができている」と大役を終えて、本番へ集中力を高めている。

６日午後８時から行われた開会式。寒空の下だったが、笑顔で日本選手団の先頭を歩いた。「あっという間。自分自身、楽しんでいたら一瞬で過ぎ去った。いい時間でした」と振り返った。大きく国旗を振り、堂々と役割を果たした。「（持ち手に）巻き付かないように、大きく掲げることを気をつけていた」と意識していた点を明かした。「色んな声援を受けて、競技に対して気持ちが上がった」と約７万人収容の「サンシーロ」で大歓声を浴び、自身の励みにもなったという。

４日後に自身初戦となる１０００メートルを控える。初出場だった２０２２年北京五輪は銅メダルを獲得した５００メートルが１本目のレースとなった。今回は１０００メートルを経験してから本命種目に臨む。「スピードに乗ったときの動きは、レースでしか得られないものがある。会場慣れする意味でも５００メートルにつながると思う。今回はいい方向に働いてくれれば」と２大会連続メダル獲得へ好材料となりそうだ。４年間、日本短距離界を引っ張ってきた２５歳が、いよいよミラノで滑る。