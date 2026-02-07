グラビアアイドルで女優の岸明日香(34)が、2月2日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】デコルテ全開！ゆるふわセーターの下は…

同誌への登場は約1年半ぶり。自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「お久しぶりのグラビアです 皆様ゲットしてね」とアピールした。「素敵な写真沢山撮ってもらいました♡」とカメラマンのSasu Tei氏にも感謝した。



背中を全開にした透け感のあるドレス姿、ベッドの上でデコルテをガバッと出したゆるふわセーターを脱ぐショット、バスルームでキャミソールの肩ひもをハラリと落とす瞬間など、30代女性の魅力が爆発。「今回はぐっと大人な雰囲気でも撮ってもらいました」と自信をのぞかせた。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。撮影のために、2025年の夏ごろから体づくりを始め、筋トレし過ぎないように食事制限メインで大人っぽさを強調するようにしたという。今年でデビュー15周年となるが、グラビアに対するプロ意識の高さも見せつけた形となった。



同号は七瀬ななが表紙＆巻頭を担当。日比谷萌甘（もか）、竹中知華、山本杏、高島江梨奈、佐山すずかも登場している。



（よろず～ニュース編集部）