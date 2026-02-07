FRUITS ZIPPERが出演するスマートフォン「Google Pixel 10シリーズ」のKDDIの新CMが1月30日から公開されている。

AIカメラなどを駆使した「新生活あるあるシアター」の「大学生」篇、「社会人」篇のほか、メンバーの松本かれんと月足天音の“あまれん”コンビによる、「あまれん親子のスマホおねだりシアター」の3本。「大学生」篇では、難しい大学の講義に苦しむ松本を、鎮西寿々歌がGoogle Pixelを手に黒板を撮影し、難しい題材の内容をわかりやすい画像に変換して救う。このほか、au Starlink Directで圏外エリアでも通信ができるサービスも披露する。

「社会人」篇では写真が盛れなくて悩む仲川瑠夏を、櫻井優衣がGoogle Pixelのポートレートモードで撮影。きれいに写り、真中まなさんが「しごできに見える〜！」と感心する様子などを届けるほか、混雑時でも快適にインターネットがつながるau 5G Fast Laneを活用する模様なども紹介する。

「あまれん親子のスマホおねだりシアター」では松本と月足が親子役で登場。「ままー！スマホ買って〜！」とおねだりする松本に対し、「だーめっ！」と月足が一蹴。負けじと松本は「Pixelならバッテリーもカメラもすごいし！」と食い下がり「しかも〜auなら〜」と月足に耳打ち。月足は「そげんおトクと！？」と、思わず慣れ親しんだ博多弁でリアクションを見せる。

新CMはau公式YouTubeチャンネルで見ることができる。2月6日から3月末までは全国のauショップで「Google Pixel 10シリーズ」のGeminiでアプリの画像生成機能を体験するとFRUITS ZIPPERの限定オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンも実施する（※なくなり次第終了）。