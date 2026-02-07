お笑いコンビ、パックンマックンが7日、東京・ラインキューブ渋谷で行われた「タイタンライブ 30周年記念公演」に出演した。

ツッコミのマックン（52）が「タイタンライブは5年ぶり」。ボケのパックン（55）は「マックンに会うのが5年ぶり」とボケた。そして「スタッフにパペットマペットと間違われた。ファンからのプレゼントを渡されて手紙を見たらパペットマペット宛てだった」とぼやいた。

タイタンライブが30周年ということで、パックンが「僕たちも今年の3月で29年だけど、パックンマックンで検索すると最初に『解散』って出てくる」。マックンは「今はAIが答えますからね」。

パックンは「日本人とアメリカ人のお笑いコンビ。パックンで検索すると『パックンマックンのアメリカ人のほうで、パトリック・ハーランの名前でコメンテーターとしても活躍する』と出てきます」。マックンが「パックンマックンの日本人のほう、とだけ」とぼやくと、パックンは「これが格差」と笑った。

マックンが「パットリック・ハーランとパックンではどう違うの。例えば、いつ日本に来たかを聞くと」と言うと、パックンは「パトリック・ハーランは『33年前に日本に来ました。日本人は穏やかで優しい、情が深い』。パックンは『20〜30年前に第3木曜に来た。日本はどうでもいいよ』」と笑わせた。

パックンが「日本人は裏表がある」。マックンが「表は」と聞くと、パックンは「外国人ウエルカム」。「裏は」と聞くと、パックンは「明日の選挙は、どうせ参政党に行くんだろう」と“日本人ファースト”を掲げる政党名を挙げて毒づいた。