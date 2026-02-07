2026年冬ドラマ出演の「イケメンだと思う男性俳優」ランキング！ 「反町隆史」を超える2人は？
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、冬ドラマに出演している「男性俳優」に注目したランキングを紹介。「『2026年』冬ドラマ出演のイケメンだと思う男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
3位は『ラムネモンキー』（フジテレビ系）に出演する反町隆史さんです。反町さんは、同作で大森南朋さん、津田健次郎さんとともに主演を担当しています。
これまで、数多くの名作で主演を務め、日本を代表するイケメン俳優として人気の反町さん。『ラムネモンキー』では、主人公の中で陽キャな役割の吉井雄太を演じています。
吉井は、大手商社勤務でバリバリと働いていましたが、ある事件で閑職に追いやられ家族からも腫れ物に触れるような対応をされることに……。哀愁漂うイケオジの吉井を、反町さんが魅力たっぷりに演じています。
回答者からは、「年を重ねて人間味を増してかっこよくなったと思います」（40代女性／島根県）、「年齢を重ねて完成した大人の色気があり、高身長で姿勢や立ち姿が美しく、声や間、余裕がつくる渋い男前感のイケメンだと思う」（60代女性／愛知県）、「老いを感じない人でずっとかっこいい」（50代女性／和歌山県）などの意見が寄せられました。
2位には、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主演を務める竹内涼真さんが選ばれました。竹内さんは、2025年放送の主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大ヒットを記録。『再会〜Silent Truth〜』では、どんな演技を見せてくれるのか注目が集まっています。
今作で演じるのは、誰にも言えない秘密を抱えながら生きる刑事の飛奈淳一です。飛奈は、ある殺人事件をキッカケに、初恋相手の岩本万季子と「刑事と容疑者」として再会。過去の秘密も交錯しながら、難解な事件に苦悩する刑事を見事に演じています。
端正な顔立ちでスタイルのよい竹内さんに刑事がピッタリで、まさにハマり役だと言えるでしょう。
回答者からは、「背が高くて顔も小さくてとてもかっこいいと思います」（30代女性／愛知県）、「さわやかさと大人っぽさのバランスが良く、画面に映えるからです」（50代女性／兵庫県）、「容姿だけでなく、仕草もイケメンだと思います」（40代女性／熊本県）などの意見が寄せられました。
1位は、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演する向井理さんでした。同作は橋本環奈さんが主演を務め、元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波を熱演中。向井さんは、過去にバイク事故で緊急搬送された湖音波の命を救ったスゴ腕医師・中田啓介を演じています。
熱い性格の主人公・湖音波とは対象的に、恩師となる中田はクールな性格。常に冷静沈着で、スッキリとした顔立ちの向井さんにピッタリの役になっています。そんな中田ですが、離れて暮らす8歳の一人娘には頭が上がらないかわいらしいシーンも公開。爽やかキャラのドクターを、向井さんが繊細に演じています。
回答者からは、「年齢を感じさせないさわやかさがある」（20代女性／福岡県）、「若い頃から顔が変わらず、スリムで長身なところが良い」（60代女性／静岡県）、「端正なルックスと落ち着いた雰囲気に加え、自然体で誠実さが感じられる演技が魅力的」（30代男性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
