◇プロボクシング▼日本バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 △梅津 奨利（引き分け）富施 郁哉△（７日・後楽園ホール）

日本バンタム級チャンピオン・梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝が引き分けで初防衛に成功した。同級１位・富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝とのＶ１戦は、お互い最後まで手を休めず打ち合いゴング。ジャッジの採点は９６―９４で梅津、９６―９４で富施、そして最後は９５―９５。三者三様でドローとなり、決着はつかないものの、チャンピオンの梅津が防衛に成功する形となった。

何とかベルトを守ることに成功した梅津は「初防衛戦ではあるが、挑戦者の気持ちで挑んだ。とりあえず、ホッとしている」と胸をなで下ろした。初回、いきなり挑戦者の左ストレートを受けた。リーチに勝る富施は遠い距離での戦いを挑んできたが、徹底して接近。体をくっつけ相手との距離をつぶし、手数で勝負した。Ｖ１戦の会場には２５０人を超える大応援団が駆けつけた。チャンスの時も、ピンチの時も「応援団の声がすごく力になった」と感謝した。

昨年１０月、敵地の大阪に乗り込み元ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級王者の大橋哲朗（真正）と王座決定戦を行い４回ＴＫＯ勝ちした。元日本、東洋太平洋スーパーフェザー級王者の三谷大和会長のジムから初のチャンピオン誕生となった。期待も大きい第１号チャンプは「この内容では大きなことは言えませんが、次はもう少し考えて試合に臨みたい」と次戦はきっちり勝利しての防衛を約束した。

戦績は梅津が１３勝（９ＫＯ）１敗３分け、富施は１７勝（４ＫＯ）４敗１分け。