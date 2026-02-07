【目指せ金メダル！】スキージャンプ女子・丸山希選手が遅咲きで覚醒した意外な理由

冬季オリンピックがついに開幕

氷と雪のスポーツの祭典、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開幕する。

120人が臨む日本選手団は充実の布陣。冬季オリンピックで過去最多の18個を獲得した前回の北京大会を上回る可能性が十分にあり、金メダルも過去最多の5個を獲得した1998年長野大会超えにも期待がかかる。

ノルディックスキー・ジャンプは前回金メダルを獲得した男子の小林陵侑は連覇がかかり、さらに今季に入り一気に才能を開花させた24歳の二階堂蓮がオリンピック前のワールドカップ（W杯）で2戦連続2位に入るなど好調を維持。ジャンプ陣はメダル量産への期待が一気に高まっている。その象徴とも言える存在が女子の丸山希だ。

1998年の長野オリンピックが開催された年、長野県・野沢温泉村で生まれ、小学4年生の時にジャンプを始めた。現在27歳だが、今回が初のオリンピック出場と遅咲きだ。

昨季までW杯では0勝、表彰台には2度立っただけ。だが今季は開幕から3連勝を飾るなどすでに6勝。表彰台には13度も立っている。これまで郄梨沙羅や伊藤有希らの陰に隠れがちだったが、一躍、世界から注目される存在となった。

今季は世界女王のニカ・プレブツ（スロベニア）とW杯総合首位の座を争っているが、あまりプレッシャーは感じていない。「出場する選手はみんなライバルですし、出場する試合ではすべて勝ちたいと思って挑んでいるので常に意識はしていますが、とにかくジャンプに集中するだけ」と自身にフォーカスしているからだ。

「ずっと勝ちたいと思っていた存在」というプレブツを始め、世界のトップジャンパーと肩を並べて勝負できるようになった今、彼女は何よりも飛ぶことを心から楽しんでいる。

今季の大躍進に至るまでに乗り越えてきた壁

しかし、今季の大躍進に至るまでにはいくつもの乗り越えなければならない壁があった。

キャリア最大ともいえる試練は2021年10月。全日本選手権で転倒し、左膝前十字靭帯や半月板を損傷する重傷を負った。この怪我により、2022年北京オリンピックへの出場を断念せざるを得なかった。1年近くにもおよぶ懸命なリハビリを強いられた。復帰後、2023年のサマージャンプ大会では優勝を果たしたが、その後、2シーズン低迷期も経験した。

「ずっと悔しい状態が続いていて、『こんなにジャンプって楽しくなかったっけ？』と思うこともありました。私がジャンプを続けてきたのは、やっぱり楽しいからな。苦しい時間が長くなればなるほど、ジャンプと向き合う時間はだんだん減っているのかなと、昨季はいろいろ考えましたね」

左足の怪我以来、恐怖心がつきまとった。遠くへ飛んだときには着地でしゃがんでしまうこともあった。それを時間をかけて向き合い、夏場には高いゲートからのジャンプを繰り返して遠くへ飛ぶことに慣れ、克服した。

流れが大きく変わったのは2025年の春。これが彼女にとって1つのターニングポイントとなった。

「オフシーズンが終わって最初に飛んだ時に『楽しい』という感覚が戻ってきていたんです。その気持ちを忘れずに夏のシーズンに臨めたのが大きかったですね」

丸山は7月から10月にかけて開催される夏季の国際スキージャンプ大会シリーズのサマーグランプリで、昨年、個人総合優勝を果たした。

金メダルを獲るために掲げた目標の「数字」

実は昨春、オリンピックシーズンに入る直前に、自ら掲げた目標、数字がある。

総合点240点。飛型点54点――。

「今季はオリンピックで金メダルを獲るのが最大の目標で、その過程として掲げたんです。総合点で240点を出すためには飛型点、飛距離点を上げなければいけません。飛距離点を出すためには距離が必要になるので、必然的に距離を出すトレーニングから始めました」

ゲートを上げて遠くへ飛ぶ練習を重ね、“飛ぶ”ことを体に覚えさせた。飛距離が出るようになると、楽しさが勝り、「今季は行ける！」という感覚も掴めてきた。

今季開幕から好調の要因は、足の裏の取り組みによるところが大きい。大怪我を負った左足のリハビリで自分のジャンプをゼロから見直しているが、さらに助走から踏み切りまで、母指球、小指球、かかとの3点にバランスよく加重できるように重点的にトレーニングに励み、助走姿勢を安定させた。

「昨季よりも助走の姿勢が低くなりました。足の裏にフォーカスしたことで重心をより落とせたのかなと思います。低くなったことで、（踏み切りの際に）立つ時に今まで上半身から起き上がっていたのが、足に力をためられるようになった。足から動けるポジションに入れたのがポイントですね」

体感では「5cmくらい重心が低くなった」という丸山。これまでは「腰高のアプローチと言われることも多かった」が、それも解消されジャンプ台の踏み切りの際にはより大きな力を使えるようになった。

丸山の「心の整え方」

急斜面を滑り空中に飛び出すスキージャンプは、技術だけでなく恐怖心に打ち勝つ精神力、そして極度の緊張の下でも平常心を保てるメンタルバランスが結果に大きく左右する。丸山はどのように自身と向き合い、心を整えてきたのか。

「普段あまり緊張はしないんですが、不安要素があったり落ち着かない時は、自分が飛ぶ順番を待っている間に息を吐ききるようにしています。1回吐くことでそれを忘れることができたので、続けるようになりました」

左足を負傷後、2022年のリハビリ期間中には、所属チームでの取り組みがきっかけで座禅を始めた。

「昨年の夏は3回ほどやりました。作山（憲斗）コーチ（日本代表男子チーム・ヘッドコーチ）の友だちのお寺に行ってやっているんですが、できるだけ無の状態、何もしない状態で座禅をするんです。ジャンプを飛ぶ前に呼吸を吐ききると、周りを何も意識せずに飛べるので、ジャンプにすごく活きていますね」

座禅は正しい姿勢で座り深い呼吸を繰り返すことで、心身を整え、精神の安定をもたらす。W杯などでプレブツやトップ選手がビッグジャンプで会場を沸かせた後に少し躊躇うようなときも、「そういう時こそ息をぐっと吐き出していますね」という。それがメンタルをリセットするポイントにもなっているようだ。

ミラノ・コルティナオリンピックでも丸山の強力かつ最大のライバルになるのがW杯年間女王を争う絶対女王プレブツだ。

「いかにプレッシャーを与えられるジャンプができるか、それがカギになると思います。彼女が飛んで観客が沸いたときは、いつもヒルサイズ近くまでいったんだな、結構飛んだんだなと思うんです。逆に私が会場を沸かせたときは彼女にプレッシャーを与えることができる。（オリンピックで）それがどれだけできるかですね」

オリンピック前最後のW杯第24戦では、抜群の安定感で1回目、2回目ともに138.5mを記録し、2位といい状態で締めくくることができた。

「ゼロから始まったオリンピック。4年間で苦しい時間もあったけれど、こうして今競技を楽しめている。たくさんの人に支えてもらってまたジャンプが飛べていますし、いろんな人が背中を押してくれました」

初戦は開会式の翌日の2月7日（日本時間8日）に行われるノーマルヒル。着実に自信を積み重ねてきた27歳の新ヒロインは、イタリア・プレダッツォでビッグジャンプで会場を、そして日本を沸かせる。

