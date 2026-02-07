チーズガーデンの白い奇跡♡数量限定チーズケーキが今年も登場

チーズガーデンから、春を感じさせる特別な白いスイーツが今年も登場します。2026年2月18日（水）より発売される『御用邸ホワイトチーズケーキ』は、数量・期間限定で楽しめる人気商品。洗練された味わいと上品な口どけは、大切な人との時間や自分を甘やかすひとときにぴったりです。さらに、カフェ限定のパフェやホワイトデー仕様のドリンクも同時期に展開され、チーズガーデンならではの“白いご褒美時間”が広がります♡

白く焼き上げた限定チーズケーキ



『御用邸ホワイトチーズケーキ』は、ベイクドでありながら白くしっとりと焼き上げた、とろけるような口どけが特徴のチーズケーキです。

世界中から厳選した良質なクリームチーズを独自配合し、数種類のチーズをブレンド。

特注の手焼き窯で職人が一つひとつ焼き加減を見極めるため製造数に限りがあり、数量・期間限定での販売となります。冷やすことで、より濃密でなめらかな食感を楽しめるのも魅力です。

※画像はイメージです

御用邸ホワイトチーズケーキ



価格：1,880円（税込）

販売期間：2026年2月18日（水）～4月下旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店／オンラインショップ

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※色味に個体差が出る場合がございます。

カフェ限定ホワイトパフェも登場



季節の御用邸パフェ ホワイト

価格：900円（税込）

カフェ店舗では、『季節の御用邸パフェ ホワイト』が期間限定で販売されます。

なめらかなパンナコッタとチーズケーキソフトに、『御用邸ホワイトチーズケーキ』と『御用邸ホワイトショコラチーズクッキー』をトッピング。

仕上げには、ご注文ごとに削るグラナパダーノ※を加え、チーズのコクと爽やかな酸味が重なり合う贅沢な味わいに仕上げています。

※上品なコクとミルク感があるイタリア生まれのチーズ

販売期間：2026年2月18日（水）～4月下旬（予定）

販売店舗：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店、東京ソラマチ店、北千住マルイ店、ジアウトレット湘南平塚店、シャポー船橋店、エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店、イオンモール太田店、三井アウトレットパーク岡崎店

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※販売店舗が変更になる場合がございます。

ホワイトデー限定ドリンク3種



＜ラインナップ＞

①ホワイトショコラレアチーズケーキドリンク：900円（税込）

②ホワイトショコラフローズンフロマージュ：850円（税込）

③フロマージュホワイトショコラ：750円（税込）

ホワイトデーシーズンには、見た目も華やかな限定ドリンク『Sweet White Fromage』が登場します。

パフェのようなビジュアルが楽しめる「ホワイトショコラレアチーズケーキドリンク」、香ばしいヘーゼルナッツとホワイトショコラが溶け合う「ホワイトショコラフローズンフロマージュ」、温かくまろやかな甘さが広がる「フロマージュホワイトショコラ」の3種類。

チーズのミルク感をドリンクで味わえる、この時期だけの特別なラインアップです♪

白いスイーツで心ほどける時間を



チーズガーデンが贈るホワイトチーズケーキをはじめとした限定スイーツは、素材と製法へのこだわりが詰まった特別な存在。

自宅でゆっくり味わうのはもちろん、カフェで楽しむパフェやドリンクも、春の思い出を彩ってくれます。

数量・期間限定だからこそ味わえる白いチーズスイーツで、心ほどけるご褒美時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡