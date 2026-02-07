【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町などに発表 7日21:16時点
気象台は、午後9時16分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町などに発表 7日21:16時点
鳥取県では、8日明け方から8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
9日にかけて注意
■鳥取市南部
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■米子市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■倉吉市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■境港市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■岩美町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■若桜町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■智頭町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■八頭町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■三朝町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■湯梨浜町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■琴浦町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■北栄町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■日吉津村
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■大山町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■南部町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■伯耆町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■日南町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■日野町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■江府町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意