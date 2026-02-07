TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時16分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。

鳥取県では、8日明け方から8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■鳥取市南部
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■米子市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■倉吉市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■境港市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■岩美町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■若桜町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■智頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■八頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■三朝町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■湯梨浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■琴浦町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■北栄町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■日吉津村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■大山町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■南部町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■伯耆町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■日南町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■日野町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■江府町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意