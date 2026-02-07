＜説得する相手は？＞旦那も義親も非協力的でワンオペ。「実家が癒やし」なのに妹のせいで帰れない！
育児は夫婦2人で行うもの。もし義親と同居をしていれば、困ったときに手を差し伸べてくれることもあるでしょう。でも、ママスタコミュニティのあるママは、旦那さんや義親の助けを借りられずに実家に頼っているようです。そこでこんな投稿がありました。
『2歳半の子どもがいて、義実家で暮らしており、子どもは近くの保育園に通っています。義親や旦那は子育てに協力的ではなく、ほぼワンオペ育児。そんな生活がキツくなったので、仕事が終わったら保育園にお迎えに行き実家に帰るようにしました。実家には実の妹がいて、資格勉強中。そして半年で資格を取りたいので、半年間は実家にこないでほしいと言われました。そうなると、私は1人で子どもの世話をすることになります、どうすればいいでしょうか。妹を説得する方法はありますか？』
妹さんを応援してあげて
『あなたにとっては実家が癒しでも、妹さんは困っているじゃん』
『勉強したい妹さんからすると、実家依存の姉はいい迷惑だよね。妹さんの夢の邪魔をしないであげてほしいわ』
妹さんは資格取得のための勉強に集中するため、投稿者さん親子に実家にくるのは控えてほしいと言っています。妹さんにとっては大切な資格で、将来にも大きくかかわるのでしょう。今が大切な時期と考えれば、姉として応援してあげたいですよね。しかし投稿者さんは実家に行けずにワンオペで育児をすることになり、それは避けたいとの思いがあります。でも、もう実家を出た身ですから、実家にいる人の気持ちを優先することが大切ではないでしょうか。
投稿者さんができること
『誰にも頼れない人は、みんな1人で頑張っている。でも投稿者さんには近くに実の親がいる。家に親を呼んだら？』
子育てをしている人のなかには、実親や義親に頼れず、1人でこなしているママもいます。投稿者さんも1人で頑張れるでしょうが、どうしても助けが必要ならば、親に家にきてもらう方法もあります。義実家にくることになりますが、義親が手伝ってくれないならば仕方ありませんよね。
『大変なのはわかるけれど、妹さんが迷惑しているのだから1人で頑張るしかなくない？ それがイヤならベビーシッターなど外部サービスを活用して』
実親が義実家にくる以外でも、シッターさんなど外部のサービスを利用することもできるでしょう。料金はかかりますが、都合のいい時間帯でお願いできるなど、投稿者さんにとってもメリットがありそうです。そして何より、投稿者さんが1人で育児をすることもなくなりますよね。
先のことを考えると……
『旦那さんに協力してもらえるようにしてはどう？ 実家を頼る前に、夫婦でどうにかした方がいいと思う』
『実家ありきでないと生活ができないのでは、これから先も大変だよ。いい機会だから旦那さんと話し合おうよ』
妹さんの資格試験勉強のために実家に頼れなくなる投稿者さん。妹さんを説得したいとのことですが、それは難しい相談なのかもしれません。もともと妹さんは実家に住んでいますし、将来にかかわる資格試験でしょうから、ここは応援してあげたいですね。
仮に実家に行けたとしても、いつまでも頼れるかわかりません。子育ては夫婦で協力して行うのが理想でしょうから、育児の分担をしない旦那さんとの話し合いが最優先ではないでしょうか。
『旦那に、具体的に何をやってほしいか言えばいいんじゃない？』
旦那さんも育児の分担と言われても、何をすればいいのかわからないでしょう。ここは投稿者さんがしてほしいことを具体的に伝えましょう。そして最初からたくさんのことをしてもらうのではなく、少しずつ育児を分担したいですね。これまで協力してこなかったのですから長い目で見て、旦那さんを育てるという感覚でいるとよいのかもしれません。