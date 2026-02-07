【結果】大久保佳代子と川村エミコが岩手の雪見露天に！「温泉タオル集め旅21」
2月7日（土）に放送した土曜ゴールデン「温泉タオル集め旅21この冬行きたい雪見の絶景露天SP in岩手」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜結果＞大久保佳代子と川村エミコが岩手の雪見露天に！「温泉タオル集め旅
これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。21回目の舞台となるのは、歴史と自然に包まれ、さまざまな泉質の名湯・秘湯がひしめく“岩手県”へ！旅をするのは、温泉好きな大久保佳代子と、温泉ソムリエアンバサダーの資格を持つ、たんぽぽの川村エミコ。
道中には・・・
▽乳白色の野趣あふれる露天風呂
▽立ったまま入浴する深さ1.5mの足元湧出の混浴
▽あわい緑色の美肌の湯など
岩手山の美しい稜線を望み、八幡平の山並みに囲まれた秘湯・松川温泉をスタート。入浴ヘビーローテーション。各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながら、花巻温泉郷の奥座敷、新鉛温泉にある愛隣館の露天風呂に翌日午後5時までのゴールを目指す、1泊2日のガチンコ旅です！地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの“絶品グルメ”や、“絶景の観光スポット”を大満喫。
スタートとゴール以外、向かう温泉地は2人で自由に決めてOK。ただし、温泉に入浴してからでなければタオルを買うことができない！せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地だった場合はノーカウントという厳しいルールも健在。
今回の助っ人には、特別に2名が参戦！さらに旅を盛り上げます！
1日目に迎えたのは、お笑いトリオ3時のヒロインのゆめっち。
2日目に迎えたのは、タレントの岡田結実。
2019年『女芸人No.1決定戦 THE W』で優勝を飾り、人気の波に乗るゆめっちと、2025年4月に一般男性との結婚を発表し、幸せオーラ全開の岡田は、1日5回以上の度重なる入浴や、モデル顔負けの早着替えに耐え、旅の助っ人として活躍できるのか？
これまで13勝7敗と高い確率で成功を収めている大久保・川村。果たして21弾の舞台となる岩手県で無事ロゴ入り温泉タオルをゲットし、ゴールできるのか？「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
大久保佳代子（オアシズ）、川村エミコ（たんぽぽ）
ゲスト：ゆめっち（3時のヒロイン）、岡田結実
番組で紹介した情報はこちらから！
