8日（日）の天気

日本海側では積雪急増に警戒を、太平洋側でも大雪となるところがありそうです。

●西日本、沖縄

近畿北部や山陰は激しい雪が降り、短時間で積雪が急増するおそれがあります。太平洋側にも雪雲が流れ込み、雪の積もるところがありそうです。最低気温は0℃前後、最高気温は福岡3℃、大阪4℃、鳥取は氷点下1℃の見込みです。

●東日本

北陸は雪の強まるところがあるでしょう。関東は朝、雪が積もっている可能性があります。午後は次第に晴れてくるでしょう。朝は東京で氷点下1℃など0℃以下のところが多く、路面の凍結に注意が必要です。日中の気温も7日（土）より低く、新潟、金沢で0℃、東京5℃の予想です。

●北日本

日本海側は雪でふぶくところがあるでしょう。局地的に雪が強まるおそれがあります。北海道と東北北部は真冬日となり、稚内と旭川は最高気温氷点下6℃、青森は氷点下3℃の見込みです。

週間予報

●大阪〜那覇

9日（月）は日本海側の雪も落ち着き、晴れ間の出るところが多いでしょう。10日（火）〜11日（水）は広い範囲で雨が降りそうです。来週後半は15℃を超えるところもあるでしょう。

●新潟〜名古屋

北陸は9日（月）も雪やふぶきが続きますが、午後は次第に止んできそうです。11日（水・祝）は各地で雨で、関東も久しぶりにまとまった雨となりそうです。10日（火）以降は寒さが和らぐでしょう。

●旭川〜福島日本海側は9日（月）にかけてもさらに積雪の増えるところがありそうです。10日（火）からは気温が上がり、11日（水）は雪ではなく雨のところが多いでしょう。なだれや落雪に注意が必要です。