【大雪警報】兵庫県・豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表 7日21:10時点
気象台は、午後9時10分に、大雪警報を豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表しました。
兵庫県では、8日明け方から8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■豊岡市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■養父市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
9日にかけて注意
■朝来市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
■宍粟市
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■香美町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■新温泉町
□大雪警報【発表】
積雪 8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意