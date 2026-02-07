TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時10分に、大雪警報を豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表しました。

兵庫県では、8日明け方から8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■豊岡市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■養父市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■朝来市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

■宍粟市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■香美町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■新温泉町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日明け方から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意