¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥Ç¥Ó¥¹ÇÕ¤ÇÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤è¤ëÍ½Áª1²óÀïºÇ½ªÆü¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÄÌ»»2¾¡3ÇÔ¤Ç2²óÀï¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥°¥ë¡¼¥×1Éô¤Ë²ó¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÌÊ´ÓÍÛ²ð¡ÊSBC¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ËÍ®ÌÚÉð¡Ê¥¤¥«¥¤¡ËÁÈ¤¬¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥ë¥é¡¼¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥ß¡¼¥É¥é¡¼ÁÈ¤Ë7¡½6¡¢6¡½7¡¢6¡½4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â³¤¯¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇË¾·î¿µÂÀÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Î¥¤¥Þ¥¤¥ä¡¼¤Ë3¡½6¡¢3¡½6¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£ºÇ¸å¤ÏÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¥æ¥ê¡¼¡¦¥í¥Ç¥£¥ª¥Î¥Õ¤Ë7¡½5¡¢1¡½6¡¢0¡½6¤Ç¶þ¤·¤¿¡£