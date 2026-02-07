MLB Japan公式が2月4日にInstagramを更新。侍ジャパンの外野手・吉田正尚（32）が、2023年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で樹立した大会新記録となる13打点の活躍を振り返った。序盤から安定した打撃でチームをけん引し、最終的に13対4の勝利に貢献した当時の姿が紹介されている。

公開された写真では、JAPANのユニホームに身を包んだ吉田が、両手の人さし指を天に向けて掲げる印象的なポーズを披露。バッターボックスでの集中した表情と、確信を感じさせる仕草が、当時の勢いそのままに切り取られている。あわせて紹介された2023年大会の試合映像では、勝負所で鋭い打球を放つ場面も映し出され、要所で結果を残し続けた打撃内容が改めて印象づけられた。

【画像】2023年WBCでの吉田（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「今年のWBCでも活躍期待してます 頑張れ正尚！！」「待ってました！」「最後のピースはまりましたね 吉田正尚さん頑張ってください」「前人未到の頂へ！ 侍ジャパンを導け！」といった声が寄せられている。