■ごめんなさい連発！「カメラに向かってごめんなさい 冬の謝罪スペシャル」

酔っぱらいから、幼稚園児、はたまた超人気者たちが爆笑ごめんなさいを大告白！

結婚式の花嫁の手紙、実は友達がゴーストライター！やお尻自慢の看護師など、

陽気な酔っぱらいたちが赤裸々謝罪！

幼稚園児は、変顔フラフープ＆柔道受け身＆空手の形を好きな子に披露！

さらに、市川團十郎、SixTONESジェシー、なにわ男子 大西流星・藤原丈一郎、

ガチャピン・ムック、東方神起、又吉直樹が爆笑ごめんなさいを披露！

2025年紅白歌合戦初出場！「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数42億回の大ヒット！

アイドルグループCANDY TUNEも驚きの謝罪を大告白！

「ごめんなさい版♪倍倍FIGHT!」も披露！

■バレンタイン特別企画！名前の旅

2月14日、チョコレートを送り、愛や感謝の気持ちを伝える日！そんな日にふさわしい企画を笑コラはあたためていた！

このコーナーは、所さんがランダムに選んだ番号から苗字を割り出しその苗字のスゴ〜い人を深掘りし、本人インタビューや再現ドラマを通してその人の半生を紹介する！

今回は【大石】さんに決定！

“世界の優秀なショコラティエ100”に選出！

一企業に勤めるサラリーマンが、和食材を極めて日本を表現！

世界が注目する「ショコラティエ 大石茂之」の人生に迫る！

そして、ベルギーを代表するショコラティエで世界最優秀パティシエの称号を与えられたピエール・マルコリーニ氏と、ショコラティエ 大石茂之が対面！

大石茂之のチョコレートを試食したピエール・マルコリーニの感想はいかに！？

再現VTRの大石茂之役をA.B.C-Z塚田僚一が好演！

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】劇団ひとり 佐々木美玲 村上知子（森三中）

【ロケゲスト】市川團十郎、ジェシー（SixTONES）、大西流星・藤原丈一郎（なにわ男子）、ガチャピン・ムック、東方神起、又吉直樹、CANDY TUNE、塚田僚一（A.B.C-Z）

（※順不同）

