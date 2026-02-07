2026年1月27日（火）から3月29日（日）まで、北海道札幌地区から阿寒湖地区を結ぶ冬期送迎バス『阿寒湖エクスプレス号』が期間限定で運行しています。

画像：鶴雅ホールディングス株式会社

積雪・凍結が続く北海道の冬は、長距離の運転に不安を感じる方が少なくありません。『阿寒湖エクスプレス号』は、札幌圏から阿寒湖温泉までをバスでつなぎ、運転不要で安全・確実に道東へ行くことができます。

さらに復路は新千歳空港で降車可能なので、道外からの旅行者にも使いやすいルートになっていますよ！

輪厚エルムパーキング、柳月スイートピアガーデンではパーク＆ライドにも対応しています。

詳細情報

阿寒湖エクスプレス号

運行期間：2026年1月27日（札幌地区発）～3月29日（阿寒湖地区発）

予約：完全予約制（予約がない日は運休）／乗車5日前まで受付

運賃（片道）：

・輪厚／千歳 ⇔ 阿寒湖温泉：7,000円

・音更（柳月スイートピアガーデン）⇔ 阿寒湖温泉：3,500円

※詳細、予約は、鶴雅グループの各宿泊施設にお問い合わせください。

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の冬。雪道の運転に不安を感じる方も多いはず。そんな不安や移動負担を軽減するだけでなく、新千歳空港利用者のアクセス手段として、道東・阿寒湖エリアへの快適な移動が可能になる『阿寒湖エクスプレス号』が期間限定で運行中です！

完全予約制なので、冬旅の足をしっかり確保できるのも安心ですね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】冬の道東旅をもっと安心に。札幌地区～阿寒湖地区間の送迎バス「阿寒湖エクスプレス号」を期間限定運行 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。