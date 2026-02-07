■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキーフリースタイル 女子スロープスタイル予選（日本時間7日、リヴィーニョ・スノーパーク）

フリースタイルスキーの女子スロープスタイル予選が日本時間7日に行われ、初出場の古賀結那（23、城北信用金庫スキー部）は、1回目に35.66点、2回目に42.90点で、2回目の42.90点が採用されたが、23人中18位となり決勝進出はならなかった。もう一人の日本代表・近藤心音（22、オリエンタルバイオ ）は欠場した。

スロープスタイルは採点で順位を競うエンターテイメント性の高い競技。コースに設置されたジャンプ台や障害物でアクロバットな技を行いポイントを競う。 技の難易度・着地の綺麗さ・独創性・全体の完成度などが採点の基準となる。予選は2回滑り、高い方の得点を採用して順位を決め、上位12人が決勝に進める。

古賀は1回目、大きなミスのない滑りで35.66点をマーク、23人中14位につけた。2回目、古賀はジブと呼ばれる障害物を巧みに滑り、後ろ向き滑走から2回転半のジャンプを決めるなど攻めの滑りを見せたが、上位12人に入ることはできず予選敗退となった。

【女子スロープスタイル 結果】

1位 M.グレモー 79.15点

2位 谷 愛凌 75.30点

3位 K.ミュア 64.98点

18位 古賀結那 42.90点

欠場 近藤心音