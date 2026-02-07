7日のボートレースまるがめ「にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ」最終日12Rで中辻崇人（48＝福岡）がコンマプラス01、木山和幸（56＝広島）が07、藤原菜希（39＝東京）が04、青木幸太郎（41＝福岡）が02のフライングで返還欠場。発売額2億2365万8200円の約99.9％に当たる2億2361万6900円が返還となった。

この日は向かい風が強くふいて1Rから安定板装着、4R以降は周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮されていた。

なおレースは6号艇の田頭虎親（27＝香川）が決まり手“恵まれ”で1着。2018年5月16日にまるがめでデビューしてから15回目の優勝戦進出で初優勝を飾った。

レース直後のインタビューで田頭は「スタートが入って良かったです」とコンマ01の仕掛けに、まずはひと安心。さらに「ここ来る前に2人目が生まれて頑張ろうと思ってたんですけど、いきなり結果を出せて良かったです」と発憤材料を糧にしたVゴールであることを強調し「緑（6号艇）で勝てたのは恵まれなんですけど、メッチャうれしいです」と喜びを爆発させた。