King ＆ Prince、バンド形式スタジオライブ企画“Quiet Session Club vol.1”「Shake Hands」の映像を公開
King ＆ PrinceのYouTubeチャンネルで、スタジオライブ映像“King ＆ Prince「Shake Hands」 in Quiet Session Club vol.1”が公開された。
【動画】King ＆ Princeが公開したバンド形式スタジオライブ企画“Quiet Session Club vol.1”「Shake Hands」
「Shake Hands」は、2024年5月発売のシングル作品「halfmoon ／ moooove!!」に収録された楽曲で、今回公開されたのは、バンド形式のスタジオライブ企画“Quiet Session Club vol.1”バージョン。Quiet Session Clubとは、昨年8月にリリースしたシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」のDVD特典映像として誕生したバンド形式のスタジオライブ企画で、今年1月には、「Theater」のスタジオライブ映像“「Theater」 in Quiet Session Club”がYouTubeで公開され「ラフな歌い方とリズムがかっこいい…」「2人の声の相性の良さをよりクリアに浴びられて楽しい！」などと話題になっていた。
その「Theater」に続いて、「Shake Hands」の“Quiet Session Club vol.1”バージョンが公開となった。昨年10月にNHKで放送された『Venue101 Presents King ＆ Prince LIVE SPECIAL』でも「Shake Hands」の“Quiet Session Club vol.1”バージョンを披露し、多幸感あふれるパフォーマンスでSNS上で大きな反響を呼んでいたが、DVD特典映像に収録されていたオリジナル映像が、YouTubeでも楽しめるようになった。
3月25日に発売される最新シングル「Waltz for Lily」には、“Quiet Session Club vol.2”として、新しく3曲分のライブパフォーマンスが収録される。生バンド形式だったvol.1からさらにパワーアップし、今回は生バンド＋コーラスを加えた“Quiet Session Club”ならではのアレンジで「One Sided Love」「泡の影」「Sing Your Melody」が披露される。特別な空間で生まれるセッションでKing ＆ Princeの楽曲をじっくり味わえる映像となる。
