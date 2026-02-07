◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 C大阪0―0（PK4―5）G大阪（2026年2月7日 ヤンマースタジアム）

大阪ダービー史上3番目の4万2101人がスタジアムに集った。しかしC大阪はホームでシュート3本に押さえ込まれた。PK戦では5人目のMF阪田澪哉が失敗。開幕星を手にできなかった。

前半41分にDF田中隼人が一発退場。数的不利で戦う状況を長く強いられたが、主将のMF田中駿汰は「映像を見てみないと分かりませんが、もっとボールを持ってない時にどれだけ周りが動けるか、しっかり顔を出せるか。ちょっとしたところなので、そういったところを突き詰めてやっていきたいです」と改善点を挙げた。

昨季はFWラファエル・ハットンが中盤に降りてゲームメークに参加するなどして攻撃の流動性を生み出したが、今季はスタメンのFW桜川ソロモンや途中出場したFWイェンギ・クシニらの高さが武器。「ソロモンにボールを放り込むのも相手からしたら嫌だと思う。もっとソロモンの良さを生かしていくのが大事になる」と口にした。

次戦は敵地・福岡戦（15日）。昨季までの攻撃力を取り戻すべく、修正を図る。