【ミラノ＝読売取材団】史上初めて２都市で聖火台が点火された。

６日（日本時間７日未明）、開会式が行われたミラノ・コルティナ冬季五輪。ミラノのサンシーロ五輪競技場を主会場に開催され、アスリートたちはイタリア北部の４会場に分かれて行進した。９２の国・地域の選手団のうち、日本選手団は３４番目に入場。４会場でおそろいの赤いウェアを着た選手たちは日本とイタリアの国旗を手に歩いた。

ミラノから北東に約１４０キロ。スノーボードなどが実施されるリビーニョでは、３度目の五輪出場となったスノーボード女子ハーフパイプの冨田せな選手（２６）が旗手を務めた。

高校３年で迎えた２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪で８位入賞し、２２年北京五輪では、大技「フロントサイド１０８０」（横３回転）を決めて日本のハーフパイプ女子初の銅メダルを手にした。

しかし、長期休養から復帰して迎えた２４〜２５年シーズンでは、ワールドカップ（Ｗ杯）開幕戦で予選落ちし、その後も表彰台から遠ざかった。それでも気持ちを切らさずに滑り続けると、２５年２月のアジア大会で銀メダルを獲得。自信を取り戻し、１週間後のＷ杯最終戦では自身初の優勝を果たした。五輪シーズンでもＷ杯の表彰台に立ち、３度目の代表入りを決めた。

旗手の大役を終えた冨田選手は「ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮで勇気や感動を届けられるよう、頑張ります」と意気込みを語った。