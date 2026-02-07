¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£²ÅÄÏÂÎ÷à½é¼ÂÀïá¤ÇÂÇ¼Ô£¶¿Í´°Éõ¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×½ªÈ×¤Ë150¥¥í¤°¤é¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë£³ÆüÌÜ¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡áÁáÂç¡Ë¤¬½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥·Â®¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë£²¼ïÎà¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÅê¤²¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô£¶¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ¡£ºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´µå¼ï¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì¤Ä¼ý³Ï¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¼ã´³ÎÏ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊµåÂ®¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤¤½Ð¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¡¢²Æì¡ÊÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¡Ë½ªÈ×¤Ë¤Ï£±£µ£°¥¥í¤°¤é¤¤Åê¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥É¥é£±ÃÝ´Ý¡¢¥É¥é£³»³¾ë¤â¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡×¤ÈÆ±´ü¤Ï°Õ¼±¤Ï¤»¤º¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄø¤è¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂÀÓ·Á¼°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£