ハチワレ猫の成長記録が可愛いと話題になっています。動画には「無茶苦茶可愛い！」「可愛すぎる」等のコメントが海外からも寄せられ44万回以上再生されているようです。

【動画：立派に成長した『ハチワレ猫ちゃん』→子猫時代を見てみると……尊すぎる『ビフォーアフター』】

可愛い成長の記録

Instagramアカウント「Knoll＆Lenny（@nyan_hachigram）」に投稿されたのは、ハチワレ猫の成長の記録です。飼い主さん宅には保護猫の姉妹のノルちゃんとレニーちゃんがいるそう。2匹ともハチワレ猫で、2026年の現在は立派な大人猫に成長しているのだとか。

くっきりとした白黒模様が美しい猫ちゃんですが、子猫の時から模様が美しい可愛い子猫だったようです。子猫の頃は、金魚鉢にも入ってしまう小さくてキュートな姿が紹介されています。

仲良しハチワレ姉妹

そんなハチワレ姉妹のノルちゃんとレニーちゃんは、一緒に飼い主さん宅にお迎えされた時からずっと仲良しなんだそう。お迎え当初から、一緒に家の中を冒険したりと仲良く過ごす可愛い姿を見せてくれたといいます。

2匹一緒に窓の外を眺めていたり同じポーズで寝ていたりと、姉妹でやることがシンクロしていることもあるそうです。

季節のお祝いも一緒に

Instagramアカウント「Knoll＆Lenny（@nyan_hachigram）」では、ノルちゃんとレニーちゃんが飼い主さん達と一緒に季節のお祝いをする和やかなシーンも投稿されているようです。

飼い主さんと一緒にクリスマスやお正月を過ごす姿に思わず笑顔になると話題です。今後もたくさんの癒しを届けてくれそうな可愛い猫ちゃん達のご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は44万回以上再生され「無茶苦茶可愛い！」「可愛すぎる」等のコメントが国内のみならず海外からも多く寄せられており、可愛いハチワレ猫ちゃんに釘付けになる方が続出していたようでした。

Instagramアカウント「Knoll＆Lenny（@nyan_hachigram）」では、ノルちゃんとレニーちゃんの日々の可愛いワンシーンが投稿されています。いつも2匹一緒の仲良しな姿が微笑ましく、思わず笑顔になると話題です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Knoll＆Lenny（@nyan_hachigram）」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。