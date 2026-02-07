◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選2回目（大会2日目/現地7日）

古賀結那選手が予選18位となり、決勝進出は果たせませんでした。

スロープスタイルの予選は2回滑り高い方の得点が採用され、上位12選手が決勝進出となります。

1回目は14位と決勝進出ラインの下に位置していた古賀選手。2回目、前半の障害をスムーズにこなすと後半のジャンプでは1回目よりも回転数の多い技を決めるなど、転倒することなく完走しました。

得点は42.90点と1回目の35.66点より伸ばしましたが、23人中18位で決勝進出ラインには届かず予選敗退。五輪初出場の古賀選手でしたが、日本勢初の決勝進出とはなりませんでした。

なお同種目に出場を予定していた近藤心音選手は棄権となっています。

▽結果1.マチルド・グレモー(スイス)79.152.谷愛凌(中国) 75.303.カースティ・ミュア(イギリス) 64.9812.マリア・ガスリッテル(イタリア) 54.6618.古賀結那 42.90