衆院選（８日投開票）の選挙戦最終日となった７日、各党の党首らは街頭で熱弁を振るった。

真冬の超短期決戦となった今回は、物価高対策や外交・安全保障などが争点になった。東京都内でも小雪がちらつく寒さの中、有権者らは、党首の最後の訴えに聞き入っていた。

自民党総裁の高市首相が午後４時半過ぎ、東京都北区のＪＲ浮間舟渡駅前に姿を見せると、ロータリーを埋め尽くした約３５００人の有権者が一斉にスマートフォンを構えた。

「緊縮志向が日本の経済を小さくしてきた」と訴えた高市氏。さいたま市の会社員男性（４１）は「積極財政で経済の好循環を実現し、現役世代の給与を増やしてほしい。他国より遅れているＡＩ（人工知能）や半導体分野などに投資すべきだ」と期待する。

千葉市の無職男性（７３）は「経済と防衛力で日本の国力を強くするリーダーが必要だ。積極財政で経済が上向けば、防衛費も増やせる。中国に毅然（きぜん）とした対応ができる政権が続いてほしい」と願った。

自民と連立政権を組む日本維新の会の吉村代表は午後４時頃、京都市東山区の八坂神社近くでマイクを握り、「自公政権でなかなか進まなかった政治を、自民と維新の政権で変えていく」と強調した。

京都市伏見区の女性（１９）は、維新が旗振り役となった大阪・関西万博の開催や高校授業料の無償化などを評価する。「ＳＮＳも駆使して分かりやすい政治を行う印象がある。若い世代向けの政策を実行してくれることを期待したい」と話した。

「今必要なのは、平和国家の道筋をまっすぐ歩いて行く中道の路線だ」。中道改革連合の野田共同代表は午後５時半頃、東京都江東区の東京メトロ豊洲駅前で、斉藤共同代表と並び立ち、声を張り上げた。足を止めた買い物客らからは、時折「そうだ！」と声が上がった。

近くの無職女性（７９）は、中道改革が掲げる恒久的な消費税減税に期待を寄せるが、代替財源をどうするか不安も感じる。「やると言ったからには、消費税ゼロをやり遂げてほしい」と話した。

のりなど乾物の問屋を営む江東区の男性（７７）は、１年間で包装紙など資材の価格が５割ほど上昇し、経営が苦しいという。「物価高対策に本気で取り組んでほしい」と望んだ。

この日、都内の小選挙区候補の応援に次々と入ったのは、国民民主党の玉木代表。午後４時４５分頃、東京・中目黒駅前に立ち「現役世代を少しでも助けるために、手取りを増やす」とアピールした。

世田谷区の会社員女性（３０）はうなずきながら、耳を傾けていた。子どもが１人おり、国民民主が公約に掲げる年少扶養控除の復活を支持する。「有言実行で経済政策を実現する政党を応援する」と語った。