櫻坂46・守屋麗奈「春はピンクメイクでいっぱいお出かけしたい！」

月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんに、取り入れたい春の新色メイクについて聞きました。心躍るような新色がたくさん発売されている今シーズン。れなぁがこの春したいメイクや特に使ってみたい色を教えて！

ほんのり色づく“春の新色メイク”

ピンクってもともと大好きな色なんですけど、春の陽気が感じられるようになるとさらにピンクを身にまといたくなります。26SSの新色もかわいいピンクがいっぱいで、どれをメイクに取り入れようかチェックしているところ。この春はガッツリ色づくというよりは、まさに今日のメイクのようにほわん、とニュアンスを出せるようなピンクが気になります。

春はピンクメイクでいっぱいお出かけしたい！ サンドウィッチやかわいいお菓子を持ってピクニックとかしてみたいです。一緒に行きたいのは三期生の石森璃花。女子っぽいことが好きだし、写真を撮るのがすごく上手でかわいく撮ってくれるんです。実現したらたくさん写真を撮りあいたいな！

美容系アイテムで、いま気に入っているのは乾燥する今の季節に大活躍の、セルキュアの大判コットン。1枚で片方のほっぺを丸々覆えるくらい大きいところが好きなんです。化粧水をジャバジャバ含ませてパックしながら「早く春にならないかな〜」って考えてます。

RENA'S MAKE UP POINT

Aの中央のベースカラーを涙袋に、右のローズカラーを二重幅と下の目頭にオン。Bの左上、右上、右下のマットな3色をブラシで混ぜて、目の下から頬にかけて逆三角形を描くようにのせる。Cは唇の輪郭を1mmくらいオーバーめにラインをとってから直塗りして。

守屋麗奈

もりや・れな 2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46二期生。愛称れなぁ。3月11日に櫻坂46の14thシングル『The growing up train』が発売。Instagramは@rena_moriya_official