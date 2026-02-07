tripleSが魅せる♡話題のカラコンOOHAで毎日が主役級アイ

韓国発カラコンブランド『OOHA（オハ）』に、tripleSのYooYeon（ユヨン）＆Mayu（マユ）がブランドミューズとして登場。多国籍ガールズグループならではの洗練された存在感と、日常に寄り添うOOHAの世界観が重なり、瞳から気分を高めてくれます。何気ない一日も、鏡を見るたび少しときめく。そんな“主役級アイ”を叶えるラインアップに注目です。

OOHAが叶える日常×アイドル感

OOHA（オハ）は、若年層の感性に寄り添いながら、毎日使いたくなる可愛さと安心して選べる品質を大切にした韓国発カラコンブランド。

tripleSのYooYeon（ユヨン）＆Mayu（マユ）が持つ、可愛らしさと大人っぽさの両面を引き出し、レンズごとに異なる世界観を表現しています。

さりげないのに印象的、そんな“アイドルらしい表情”を瞳から演出してくれます。

YSL BEAUTYが描く「愛」の煌めき♡限定LOVEコレクション登場

全色チェック！OOHAカラーラインアップ

Choco(チョコ)

Charcoal(チャコール)

Dew e Dew（デューイデュ）は2色展開。Choco（チョコ）はウォームトーン×チョコで立体感を与えるうるうるモテカラー、Charcoal（チャコール）は青みグレーが溶け込む今っぽ褒められ瞳に。

Pink(ピンク)

Gray(グレー)

Beige(ベージュ)

Roze Brown(ロゼブラウン)

Coco Mio（ココミオ）は4色展開で、Pink（ピンク）は愛されツヤ感、Gray（グレー）は宝石のようなミステリアスさ、Beige（ベージュ）は水彩画のような清楚eye、Roze Brown（ロゼブラウン）は甘かわロゼ×王道ブラウンで柔らかな印象に。

全カラー共通でDIA14.2mm、着色直径13.5mm、BC8.6mm。

今だけ♡お得なミューズ就任キャンペーン

ミューズ就任を記念し、～2月9日(月)23:59まで実質20％OFFキャンペーンを実施。通常価格1箱1,738円(税込)が、クーポンやポイント還元により実質1箱1,391円(税込)で購入可能です。

Qoo10、Amazon、楽天、Yahooショッピング、PONPISH本店など各店舗で内容は異なりますが、いずれもお得に試せるチャンス。※他クーポンと併用不可、※お1人様1回限り。

瞳から始まる、ときめく毎日へ♪

OOHAのカラコンは、特別な日だけでなく日常にそっと寄り添う存在。tripleSのYooYeon（ユヨン）＆Mayu（マユ）の魅力を映したビジュアルとともに、自分らしい“なりたい瞳”を見つけてみて。

朝のメイク時間が少し楽しくなるだけで、毎日はもっと輝く♡アイドルのようなときめきを、あなたの瞳にも。